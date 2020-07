Przegląd prasy

Rzeczpospolita

-- ZPPOT: Wykorzystanie mocy produkcyjnych producentów odzieży wynosi obecnie jedynie 25-30%. Kontaktów eksportowych w zasadzie nie ma

--Do Sejmu trafiła poprawka rozszczelniająca kluczową regułę wydatkową

-- Unia Europejska będzie wydawać rocznie na obronę tyle, co USA w ciągu 10 godzin

--Ministerstwo Rozwoju wzorem innych państwach Unii Europejskiej chce upowszechnić w Polsce kooperatywy mieszkaniowe. Dzięki temu ma się zwiększyć liczba tanich mieszkań

BIK: Na koniec czerwca Polacy mieli do spłaty niecałe 441 tys. mieszkaniowych kredytów we frankach szwajcarskich

Parkiet

--Rada Giełdy postanowiła o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu giełdy ds. finansów bez rozstrzygnięcia

--Główny ekonomista MF: Recesja będzie płytsza, niż prognozuje NBP

--Urząd Regulacji Energetyki nałożył już 25,6 mln zł kar na firmy, które w sierpniu 2015 r. nie dostosowały się do ograniczeń poboru energii elektrycznej

--Oprocentowania w wielu bankach spadły do 0,01%. Realne oprocentowanie depozytów w czerwcu wyniosło zatem -3,29%

Dziennik Gazeta Prawna

--Założenia do budżetu na 2021 rok, wg informacji gazety to: 4% wzrostu PKB wobec spadku o 4,6% w br., średnioroczna inflacja na poziomie 1,8% wobec 3,3% w br., stopa bezrobocia wysokości 7,5% wobec 8% w br., wzrost konsumpcji prywatnej o 4,4% wobec spadku o o 4,2% w br., wzrost inwestycji o 4% wobec spadku o 10,6% w 2020 r.

--Założenia do budżetu wg informacji gazety: Do budżetu wpłyną dodatkowe dochody z podatku handlowego, od zawartości cukru w napojach oraz z opłaty od przekształcenia OFE w IKE. W 2021 r. wypłacona zostanie nie tylko 13., ale też 14. emerytura. Waloryzacja emerytur i rent ma wynieść nie mniej niż 70 zł

-- Rząd nieoczekiwanie podwoił pulę pieniędzy w Funduszu Inwestycji Lokalnych (FIL). O podziale dodatkowych środków nie zdecyduje algorytm, ale ministerstwa

-- Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy, które w połowie 2018 r. z mocą wsteczną od 1 stycznia wprowadziły zmiany w opodatkowaniu wiatraków, są niezgodne z konstytucją

Puls Biznesu

--Komitet Stabilności Finansowej już od trzech miesięcy rozważa kwestię wag ryzyka dla kredytów frankowych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że hamulcowym w sprawie wag jest bank centralny, którego prezes kieruje komitetem

-- Pasecka z Innova Capital: W ramach szóstego funduszu mamy do zainwestowania jeszcze 150 mln euro. Przyglądamy się firmom z sektora finansowego, ochrony zdrowia, dóbr szybkozbywalnych, TMT, a także firmom przemysłowym z ciekawych nisz

-- Posłowie sejmowej komisji zdrowia wpisali do kolejnej rządowej ustawy antycovidowej poprawkę, która zakłada, że 1 stycznia 2021 r. mają wejść w życie dwa nowe podatki: od napojów słodzonych oraz od tzw. małpek wódki (do 200 ml pojemności)

Gazeta Wyborcza

-- PiS chce oddać Poczcie Polskiej miliony wydane na organizację majowych wyborów korespondencyjnych, które ostatecznie się nie odbyły

ISBnews

--MK przygotowało projekt rozporządzenia dot. parametrów aukcji głównej dla 2025 r.

--FFiL Śnieżka miała wstępnie 38,51 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

--BGK utworzył odpis na 126 mln zł z tytułu utraty wartości certyfikatów inwest.

--Indeks WIG20 spadł o 0,8% na zamknięciu w środę

--Rawlplug zmienił rekomendację na niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

-Ryvu Therapeutics pozyskało ponad 143 mln zł z emisji akcji serii I

--MFPR zbiera propozycje inwestycji do Krajowego Planu Odbudowy (KPO)

--Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydują 24 VIII o niewypłacaniu dywidendy

--Zbigniew Piętka zrezygnował z funkcji członka zarządu Enei

--Rząd chce wprowadzić nowe przepisy dot. emisji CO2, zgodne z normami UE

--Spółka Bioavlee zwalidowała system Avlee 650 identyfikujący mikroorganizmy

--Rząd chce rozszerzyć przepisy dot. efektywności energetycznej

--PINK: Dane z rynku biurowego za I poł. 2020 r. wskazują na stabilizację

--Deloitte: 2/3 funduszy PE z Europy Środkowej zakłada pogorszenie sytuacji gosp.

--Unimot jest zainteresowany rozmowami ws. przejęcia stacji paliw Tesco w Polsce

--Unimot prowadzi rozmowy ws. pozyskania trzeciego wspólnika do 3 Seas Energy

--NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 1,6% m/m, kredyty wzrosły o 0,1% m/m w VI

--Unimot rozmawia z partnerami celem poszerzenia kanałów sprzedaży Avia Solar

--NBP skupił obligacje za 1,6 mld zł, popyt: 2,33 mld zł

--Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 67,4 tys. ton w czerwcu, wzrost o 5% r/r

--MF przygotowało objaśnienia podatkowe, dot. ustaw i rozporządzeń zw. z COViD

--BGK uruchomił Fundusz Dopłat do Oprocentowania dla przedsiębiorców

--Produkcja miedzi płatnej KGHM wzrosła o 2% r/r do 60,1 tys. ton w czerwcu

--NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 18% r/r na koniec czerwca 2020 r.

--AXA i Comarch Healthcare chcą upowszechnić bransoletki ratujące życie

--MZ: 380 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 41 162

--Akcjonariusze LiveChat zdecydują 18 VIII o łącznie 2,48 zł dywidendy na akcję

--KGHM: W kopalni miedzi Polkowice-Sieroszowice nastąpił podziemny wstrząs

--Circle K Polska powiększyło sieć o 16 franczyzowych stacji paliw w I poł. br.

--UOKiK: Nowe przepisy dot. kontroli inwestycji wejdą w życie 24 lipca br.

--Gemius: 61% kupujących w Internecie wskazuje, że najczęściej wybiera Paczkomaty

--Kościński: Środki z przyszłej perspektywy UE wpłyną do budżetu dopiero w 2021r.

--Far From Home Games chce wejść na New Connect w II kw. 2021 r.

--Kościński: W założeniach do budżetu na 2020 r. spadek PKB to ok. 4,5%

--Kościński z MF: Deficyt w tegorocznym budżecie wyniesie ok. 100 mld zł

--Enter Air wznowił loty z Wielkiej Brytanii

--PZU wdroży możliwość potwierdzenia tożsamości za pomocą aplikacji mObywatel

--Spółka Film RÓJ planuje kampanię crowdfundingu na platformie Crowdway

--PIE/PFR: Odsetek firm planujących utrzymanie zatrudnienia wzrósł do 83%

--Famur ogłosił wezwanie na 26,77% akcji Primetech po 1,45 zł za szt.

--Santander CB: 32,3% Polaków uznaje swoją obecną sytuację finansową za dobrą

--GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przem. wzrósł do -10,5 w VII

--GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej i wyprzedzający wzrosły m/m w VII

--PZPO: Sprzedaż opon w Polsce spadła r/r o 8-32% w zal. od segmentu w I poł. br.

--Złoty przystopował, ale wciąż ma przestrzeń do umocnienia

--Prawa majątkowe Altus TFI zostały zajęte z wniosku GetBack

--Polkon pozyskał 1,2 mln zł w I transzy emisji akcji i ropoczyna crowdfunding

--UKNF kwestionuje jakość informacji dla klientów dot. oceny zdolności kredytowej

--PSP: Płatności BLIK będą dostępne dla klientów Nest Banku od III kw. br.

--Famur planuje nabyć w wezwaniu 4 178 208 akcji Primetech po 1,45 zł/szt.

--Mobility finalizuje powiększenie floty; uruchomiło nową aplikację

--Asbis: Przychody wzrosły wstępnie o ok. 9% r/r do ok. 168 mln USD w czerwcu

--Spółka Marvipolu nabyła działki pod inwestycję w Warszawie za 23,7 mln zł netto

--J.W. Construction powołał 4 członków zarządu kolejnej kadencji

--Akcjonariusze Radpolu zdecydują 17 sierpnia o niewypłacaniu dywidendy

--Tomasz Seremet powołany na członka zarządu Pekabeksu

--Akcjonariusze Pekabeksu zdecydowali o wypłacie 0,16 zł dywidendy na akcję

--Strategia ML System: Ponad 400 mln zł przychodów w 2024, capex do 216 mln zł

--Kruk uchwalił program emisji obligacji o łącznej wartości nom. do 700 mln zł

--Gaming Factory zadebiutuje na GPW w czwartek

