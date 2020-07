Przegląd prasy

--Rynek mieszkaniowy będzie mniejszy niż przed pandemią, ale względnie zrównoważony, co nie wróży istotnej korekty cen

--Prezes mBanku: Zdolność banków do wspomagania gospodarki nigdy nie była tak osłabiona i zagrożona jak teraz

-- Akcjonariusze CD Projektu uchwalili program motywacyjny, ale nie zgodzili się na emisję warrantów niezbędnych do jego realizacji

--Prezes TMR: Klienci wolą obecnie dokonywać rezerwacji hoteli z wyprzedzeniem, a nie korzystać z ofert last minute

--Andrzej Bieniek z MetLife PTE: Inwestorzy, którzy do tej pory trzymali środki na lokatach, będa szukać alternatyw na giełdzie i wtedy dopiero nadejdzie prawdziwa hossa szerokiego rynku

-- Przygotowana przez rząd propozycja płacy minimalnej na poziomie 2800 zł jest nieco wyższa niż pierwotna, ale i tak oznacza spowolnienie na wytyczonej przez prezesa PiS i premiera ścieżce podwyżki minimalnego wynagrodzenia do 4000 zł w 2024 r.

-- W PiS jednak pojawiła się koncepcja, by stworzyć wyodrębnioną administrację wyborczą, która przejęłaby zadania, za które dziś - zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i kodeksem wyborczym - odpowiadają wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast

--Unijna dyrektywa o pracownikach delegowanych zmienia zasady wynagradzania i zatrudniania pracowników już od 30 lipca. Każdy kraj wprowadzi własne przepisy, ale do dziś nie wiadomo jakie

-- Choć premier i minister edukacji zapewniali, że powrót uczniów do szkół we wrześniu jest przesądzony, dziś nie jest to takie pewne. Konkrety uczniowie, rodzice i nauczyciele poznają dopiero w drugiej połowie sierpnia