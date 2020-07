Przegląd prasy

--Polska od przyszłego roku ma płacić do budżetu Unii około 0,5 mld euro za brak recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, wyliczył dziennik

-- Co piąty Polak w wieku 25-34 lat chciałby wyjechać do innego kraju w celach zarobkowych

-- URPL: Od połowy marca do końca czerwca w związku z pandemią Covid-19 zarejestrowano aż 1963

--Główna ekonomistka Alior Banku: Można oczekiwać, że popyt na dobra i usługi zmaleje. To zadziała na ścieżkę inflacji, która powinna się obniżać w przyszłym roku

--Premier Mateusz Morawiecki przekazał do Sejmu wniosek o powołanie na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej następcy Marcina Cichego, którego kadencję rząd skrócił, wprowadzając poprawkę do tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, wynika z informacji dziennika

--Narodowy Fundusz Zdrowia chce wydać 102 mld zł na leczenie w przyszłym rok - o ponad 11 mld zł więcej, niż ustalono na ten rok - tak wynika z projektu planu finansowego NFZ, do którego dotarł dziennik

--Prawie 500 firm zatrudniających co najmniej 249 pracowników złożyło już aplikacje o pomoc z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Z tego 155 jest kompletnych i kwalifi kuje się do analizy pod kątem wypłaty pieniędzy, wynika z informacji dziennika. Wnioski opiewają na 9,6 mld zł

-- Wpływy z abonamentu radiowo-telewizyjnego wyniosły niespełna 412 mln zł w I poł. br. To o 4,5% mniej niż przed rokiem. KRRiT prognozuje, że w całym bieżącym roku zbierze 650 mln zł.

--Największy jak dotąd emitent na platformie Beesfund - Salad Story zmienia strategię po lockdownie. Nadchodzące lata to czas ekspansji -- otwierania kolejnych lokali, zarówno własnych, jak i w modelu franczyzowym. Firma chce pozyskać w sumie 4 mln zł w ramach 2 emisji rozłożonych w czasie

-- Deweloperzy wracaj,ą do zakupów działek pod inwestycje. Nowością są całe bloki na wynajem i grunty pod serwerownie

--Indeks WIG20 wzrósł o 0,06% na zamknięciu we środę

--MF zaktualizowało wytyczne dot. wskaźników makroekonomicznych do projektów ustaw

--TMF: Polska 14. wśród najtrudniejszych do prowadzenia biznesu państw w Europie

--11 bit studios: Premiera dodatku 'On The Edge' do gry 'Frostpunk' 20 sierpnia