Przegląd prasy

-- E-handel w tym roku będzie już odpowiadał za niemal 3% polskiego PKB. Pandemia i niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji tylko pomaga biznesowi online

--Straty europejskich linii lotniczych za I półrocze liczone są w miliardach, a chętnych do latania nadal brak

-- Departament Stanu USA chce m.in., by na smartfonach z Chin nie mogły działać amerykańskie aplikacje

-- Słabość dolara oraz zwyżki surowców mogą zachęcić inwestorów do szukania zysków na nieco zapomnianych w ostatnich latach rynkach, czyli spowodować przesunięcie na rynki rozwijające się

--Sprzedaż spółek dystryb. Inter Cars wzrosła o 11,3% r/r do 855,2 mln zł w VII

--No Fluff Jobs: Mediana wynagrodzeń specjalistów IT wzrosła o 10% w I półr.

--Grupa Kęty: Redukcja capeksu zakładanego na 2020 r. może wynieść ok. 40 mln zł

--Tegoroczny backlog Asseco SEE wynosi 201,2 mln euro, o 19% więcej r/r

--PG Dutch, KAP IN i Focal Point Invest mają zgodę UOKiK na wsp. przedsiębiorcę

--Frigo Logistics dostarczy mrożonki do większości sklepów Spar w kraju

--Zysk operacyjny spółek Aviva TU wzrósł o 9% r/r do 509 mln zł w I poł. 2020 r.

--NBP: Zysk netto banków spadł o 47,7% r/r do 3,93 mld zł w I-VI 2020 r.

--The Dust: Juice rozpoczął prace nad trailerem do gry 'I, the Inquisitor'