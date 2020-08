Przegląd prasy

-- PMR: Sprzedaż suplementów diety wzrośnie w tym roku do ponad 6,1 mld zł

-- Wielki przyrost płynności sektora bankowego spowodował, że udział papierów dłużnych w aktywach wzrósł do rekordowych poziomów

--ARC Rynek i Opinia: 13% Polaków obstawia zakłady bukmacherskie online. To więcej niż wynosi odsetek grających w placówkach stacjonarnych

-- PKB Polski załamał się o 8,4% rok do roku. To oznaczałoby spadek o 9-9,5% w ujęciu kwartał do kwartału, prognozują ekonomiści ankietowani przez dziennik