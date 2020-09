Przegląd prasy

-- W sierpniu blisko połowa hoteli w Polsce miała problemy z utrzymaniem płynności finansowej . Prawie jedna czwarta planuje we wrześniu i październiku zwolnienia pracowników

--Raport: W Polsce gry produkuje obecnie ponad 440 firm, które zatrudniają 9,7 tys. osób. Co roku do graczy trafia około 480 nowych polskich produkcji, a 96% sprzedaży to eksport