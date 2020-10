Przegląd prasy

--MZ zaliczy dziś Warszawę do strefy żółtej wg gazety

--Skala wykorzystania przez Polaków zawieszenia spłaty rat kredytów jest na razie niska, co sugeruje niezłą sytuację na rynku pracy

--Javorcik z EBOR: Polska i inne kraje regionu mogą skorzystać ze zmian w globalnych łańcuchach dostaw, ale uwidoczni się to dopiero w średnim terminie, na pewno nie w przyszłym roku

--Umiarkowane lub wręcz niskie wyceny na GPW i brak potrzeb inwestycyjnych skłaniają kolejne spółki do skupu własnych akcji jako alternatywnego wobec dywidendy sposobu dystrybucji zysków do akcjonariuszy

--Prezes MCI: Mamy w przygotowaniu 5-7 exitów, zaplanowanych do realizacji w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy; wyniki MCI w 2020 r. będą nie gorsze niż w 2019 r.

--Liczba aktywnych kont z zadłużeniem w ZUS wzrosła do 765 tys. na koniec sierpnia wobec 611 tys. na koniec marca br. i 550 tys. na koniec 2019 r.

--Bisnode: Od stycznia do września polscy przedsiębiorcy zawiesili działalność prawie 185 tys. firm, tj. o ponad 2,6 tys. mniej niż przed rokiem

--Jakociuk z VRG: Już niemal połowa sprzedaży marek odzieżowych Vistula i Bytom to segment casual

--mBank: KSF za obniżeniem bufora do 0,5% kwoty ekspozycji na ryzyko

--Premier: Kaczyński i Gowin nowymi wicepremierami, do rządu wejdą Puda i Czarnek

--Nowak z MF: Rezerwa środków na rachunkach budżetowych to ok. 120 mld zł we IX