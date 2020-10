Przegląd prasy

--Klienci TFI wpłacili 7,3 mld zł do funduszy dłużnych między czerwcem a sierpniem. Trend utrzymał się także we wrześniu

-- Poczta Polska do dziś nie wysłała rachunków za niedoszłe wybory korespondencyjne. Ponad miesiąc temu zapowiedziała, że będzie żądać ok. 70 mln zł od Krajowego Biura Wyborczego

--All In! Games ma umowę z One More Level na wydanie gry 'Cyber Slash'