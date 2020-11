Przegląd prasy

--Czernicki z MF: Podwyżka stóp procentowych w najbliższych latach wydaje się bardzo mało prawdopodobna; odbudowa gospodarki po pandemii to raczej perspektywa kilku lat

--Tychmanowicz z BM PKO BP: Możliwe, że ten ubiegłotygodniowy rajd był jednak nieco trochę na wyrost, bo twarde dane makroekonomiczne nie dają zbyt dużego powodu do optymizmu

--Grupa Żywiec podwyższyła dywidendę zaliczkową za 2020 r. do 16 zł na akcję

--Games Operators zawarł umowę wydawniczą z Maximum Games Inc.

--Indeks WIG20 wzrósł o 0,77% na zamknięciu we wtorek

--Anwim: Rozpoczął się proces włączenia pierwszych stacji eMILA do sieci Moya

--Gowin: Projekt noweli o wspieraniu nowych inwestycji jest gotowy do konsultacji

--Przychody Solar Company spadły r/r do 9,2 mln zł w październiku

--Szpunar z NBP: Wpływ obniżki stóp na PKB w br. to 0,2 pkt, w 2021 - 0,6 pkt

--Przychody Wojasa spadły o 13,4% r/r do 29,09 mln zł w październiku

--Prezes BNP Paribas BP: Zysk netto za III kw. trudny do powtórzenia w kolejnych

--PERN oddał do użytku zbiorniki na ropę o pojemności 345 tys. m3 w Gdańsku

--Przychody Vivid Games wzrosły do ok. 23,6 mln zł, zysk - do 2,15 mln zł w I-X