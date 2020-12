Przegląd prasy

-- Co czwarty Polak płaci kartą lub aplikacją częściej niż przed pojawieniem się koronawirusa, choć tylko 28% obawia się zarażenia przez banknoty czy monety, wynika z raportu przygotowanego przez zespół dra Michała Polasika z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Kantar i Fundację Polska Bezgotówkowa

--Puste łóżko na OIOM-ie Szpitala Narodowego to zarobek prawie 3,8 tys. zł, zajęte - 4,3 tys. zł. W żadnym szpitalu tymczasowym na takim oddziale nie był leczony ani jeden chory

--Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 16,52% m/m do 811,65 pkt w listopadzie

--PFR wyemituje obligacje 7-letnie o wartości do 500 mln zł, obejmie je EBI

--Noobz from Poland liczy na debiut na NewConnect w I kw. 2021 r.

--Warszawa stworzy 'Plan działań na rzecz środowiska i klimatu' we współpr. z EBOR

--KE wzywa Polskę do przedstawienia długoterminowej krajowej strategii renowacji

--KE dodatkowo wzywa Polskę do usunięcia uchybienia dot. Izby Dyscyplinarnej SN

--Przychody VRG spadły o ok. 52% r/r do ok. 47,4 mln zł w listopadzie