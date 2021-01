Przegląd prasy

--Rząd planuje, że już w 2030 r. PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca (z uwzględnieniem siły nabywczej) sięgnie 95% średniej unijnej. W 2019 roku było to 73%

-- O prawie jedną czwartą, z 13 do niespełna 10 mln, skurczył się w 2020 r. unijny rynek nowych samochodów osobowych

-- Agenci wywiadu, ABW i CBA zostali wskazani do pilnych szczepień. To decyzja polityczna ministrów rządu, która zapadła poza radą medyczną przy premierze

-- Trwają prace banków nad wypracowaniem jednolitego podejścia do propozycji porozumień z frankowiczami. Trudnością jest wysoki koszt tej operacji, szacowany na 35-45 mld zł, który dodatkowo prawdopodobnie będzie zaksięgowany jednorazowo

--ShooperTrak Index: Styczniowe tygodnie odznaczają się ok. 60-proc.spadkami liczby klientów w stosunku do tego samego okresu 2020 r.

-- Do 2025 r. deficyt w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ma nieco wzrosnąć. Jednocześnie zwiększy się zdolność ZUS do opłacania świadczeń z pieniędzy pochodzących ze składek, wynika z najnowszej prognozy, do której dotarła gazeta