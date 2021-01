Przegląd prasy

--Szymczak z IBM Polska: Pandemia odkryła słabości IT w Polsce, np. w dostępie do internetu, jakości transferu danych, posiadanych urządzeniach i aplikacjach

--Bursa z Opti TFI: Spadki kursów mogą posłużyć do akumulacji akcji i długoterminowej inwestycji

--Rekordowe stawki uprawnień do emisji dwutlenku węgla, które na rynku spotowym przebiły niedawno rekordowe 34 euro/t, pchnęły w górę hurtowe ceny energii

-- W Policach twa negocjacyjny impas ws. wynagrodzeń, a do płacowych rozmów przystępują związkowcy w kolejnych spółkach Grupy Azoty

-- W środę miały się rozpocząć szczepienia preparatem firmy Moderna, ale z 29 tys. dawek dostarczonych do Polski szpitale nie dostały jeszcze ani jednej ampułk

--CD Projekt chce utrzymywać do 50% nadwyżek gotówkowych w papierach dłużnych

--Niedzielski: Powrót do 'normalnych' dostaw szczepionki - w przyszłym tygodniu

--TDJ podniósł cenę w wezwaniu na PGO do 1,45 zł za akcję

--Sejm skierował projekt nowelizacji prawa celnego do Komisji Finansów Publicznych

--Tauron chce przyłączać ok. 45 MW rocznie do sieci ciepłowniczej w najbl. latach

--PRCH: Są podstawy do podjęcia kroków prawnych przeciwko Skarbowi Państwa

--Eurostat: Dług sektora general government Polski wzrósł do 56,7% PKB w III kw.

--Prezes Skarbiec TFI: Wizja ujemnych stóp proc. zachęca do inwestycji w fundusze

--Dom Development wprowadził do sprzedaży 145 lokali w ramach DM Metro Zachód

--MZ: Liczba wykonanych szczepień przeciw COVID-19 wzrosła do ponad 591 tys.

--Bibus Menos planuje zwiększyć przychody o ok. 8% w 2021 roku

--Skanska wprowadziła do oferty 86 lokali w ramach IV etapu Jaśminowego Mokotowa

--PKN Orlen: Energa planuje budowę farmy PV Mitra o mocy ok. 100 MW

--Celon Pharma chce pozyskać ok. 160 mln euro z emisji 13 mln akcji

--PKP przystąpiły do klastra 'Luxtorpeda 2.0'

--Spółki z grupy Veolia Polska złożyły do sądu odwołanie od decyzji UOKiK

--Oferta publ. do 175 mln akcji InPostu rusza dziś, przedział cenowy: 14-16 euro

--Czarnek: Jest szansa na powrót kolejnych uczniów do szkół w lutym

--Asbis: Przychody wzrosły wstępnie o ok. 29% r/r do ok. 343 mln USD w grudniu