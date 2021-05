Przejęcie Idea Banku. Pekao liczy na pozytywny wpływ na wyniki

Bank Pekao od stycznia do marca zarobił na czysto prawie 246 mln zł. To o blisko 60 mln zł więcej niż rok wcześniej. Przy okazji prezentacji wyników, wiceprezes Tomasz Kubiak odniósł się do przejętego na przełomie roku Idea Banku i jego wpływu na finanse. Okazuje się, że obawy niektórych obserwatorów się nie sprawdziły.