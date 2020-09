Przewozy PKP Cargo spadły o 9,4% r/r do 7,3 mln ton w sierpniu

"W sierpniu 2020 roku Grupa PKP Cargo przetransportowała łącznie na krajowym rynku 7,3 mln ton towarów (-9,4% r/r), a praca przewozowa wyniosła 1,8 mld tkm (-9,2% r/r). Warto jednak zauważyć, że kolejny miesiąc z rzędu wzrastały przewozy grupy miesiąc do miesiąca - w ujęciu masy towarowej był to wzrost o 4,6%, a pod względem pracy przewozowej o 6,8% W sierpniu Grupa PKP Cargo odnotowała zwiększone m/m przewozy: intermodalne (+15%), kamienia, żwiru i wapna (+5,7%), węgla kamiennego (+5,4%), nawozów sztucznych (+13,7%) oraz koksu i węgla brunatnego (+8,9%)" - czytamy w komunikacie.

"Warto zauważyć, że w sierpniu dynamika naszych przewozów była wyższa niż u konkurencji. Dlatego udziały rynkowe Grupy PKP Cargo wzrosły zarówno w ujęciu masy towarowej - do prawie 40%, jak i pracy przewozowej - do około 41%. Cieszy nas to, że przewozy wzrosły w prawie wszystkich naszych głównych segmentach, a najlepiej to wygląda w przewozach intermodalnych. Ten sektor to przyszłość kolei" - dodał prezes Czesław Warsewicz, cytowany w materiale.