transport 41 minut temu

Przewozy PKP Cargo w Polsce spadły wg masy o 2% r/r w lutym 2019 r.

Przewozy Grupy PKP Cargo były równe 8,3 mln ton w lutym br., co oznacza spadek o 2% r/r, podała spółka. Ogółem transportem szynowym przewieziono ogółem 18,8 mln ton towarów (spadek o 2,8% r/r). Był to najniższy miesięczny wolumen przewozów od lutego 2017 roku. Jednocześnie kolejowy rynek kurczył się trzeci miesiąc z rzędu (r/r), choć tempo spadku w lutym było niższe niż w poprzednich miesiącach. Główną przyczyną był silny spadek przewozów konkurentów Grupy PKP Cargo (-3,4% r/r), którzy przewieźli w poprzednim miesiącu 10,5 mln ton ładunków. Udział PKP Cargo w rynku wzrósł do niemal 44%.