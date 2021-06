Przez giełdę przepływają miliardy złotych. Obroty w maju zwiększyły się o połowę

vito 20 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

i co z tego ma wyniakc ??Glowny indeks GPW czyli Wig20 wcia ztraci okolo 40 % do swojego szczytu z jesieni 2007,gdy inne goeldy juz dawno tamte szczyty pobily wielokrotnie i ustanawija wcia zkolejne rekordy.Gielda warsawska jest jedna z najslabszych na swiecie,w dodatku nieprzewidywalna,bo znikaja same spolki bez ostzrezenia i znikaja dywidendy ,a zyski s anieprzeiwdywalne,bo rzad manipuluje podatkami ,rezerwami i dekretami finansowymi.