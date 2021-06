Ceny paliw mocno podbijają inflację. Czeka nas drogie wakacyjne tankowanie?

hrwewfwfe 50 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

W 2015 r. przed PISem inflacja w PL wynosiła −0,9%. Inflacja była na minusie ! !! Oznaczało to, że w ostatnim roku rządów PO Polacy bez podwyżki pensji mogli kupować więcej. Ich siła nabywcza rosła ! Potem to inflacja już tylko rosła z roku na rok by dobić do obecnego pułapu - a zatem nasza siła nabywcza zmalała. By utrzymać stopę życia musicie chodzić i prosić o podwyżki. Co jest przyczyną ? Między innymi 500+ (zwiększenie podaży taniego pieniądza zmniejsza jego wartość), nowe podatki, wzrost cen prądu, wzrost cen benzyny, wzrost kosztów pracy (sztuczne nadmierne podwyższanie pensji minimalnej) itp. Jest też prosta kalkulacja ludzi pracy skoro oni dostają za nic 500 złotych to w takim razie podwyższę cenę strzyżenia włosów o 20%. Skoro dostają 500 za darmo a ja muszę na to tyle harować to pietruszkę będę sprzedawać 2x drożej itd. Niestety bezsensowne manipulowanie ekonomią by kupować głosy ma nie dobre skutki. Najwięcej oczywiście traci drugi sort czyli ludzie którzy odchowali dzieci albo ich nie mają z różnych względów. Często są to ludzie biedni, którzy płacą podatek za ideologiczne łapówki wyborcze władzy.