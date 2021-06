Nowe dane GUS. Wzrost cen największy od prawie dekady

Według opublikowanych we wtorek wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w maju inflacja wyniosła już 4,8 proc. w skali roku. Oznacza to, że ceny rosną najszybciej od prawie dekady. Ostatni raz inflację na poziomie 4,8 proc. w skali roku widzieliśmy w listopadzie 2011 roku.

Publikacja GUS to wstępny odczyt. Dokładniejsze dane - co i o ile zdrożało poznamy za dwa tygodnie. Trzeba też pamiętać, że wynik 4,8 proc. odnosi się do średniego wzrostu cen, który dla poszczególnych kategorii towarów i usług mógł być znacznie większy lub mniejszy. Jak wstępnie szacuje GUS, żywność drożała w maju średnio o 1,7 proc. w skali roku, energia o 4,4 proc., a paliwa aż o 33 proc.