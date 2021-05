Jak jedli Polacy w pandemii. Nowe dane GUS

W kwietniu ubiegłego roku, niedługo po tym, jak do Polski dotarła epidemia koronawirusa i zaczął się lockdown, pisaliśmy, że w sklepy informowały o wzmożonym zainteresowaniu produktami do pieczenia chleba , jak mąka czy drożdże. Obserwacje te potwierdzają najnowsze dane GUS z których wynika, że spożycie mąki wzrosło w ubiegłym roku o 18 proc.

Czego w ubiegłym roku jedliśmy mniej? Przede wszystkim pieczywa (o 7,7 proc.). W oczy rzuca się także spadek w kategorii ziemniaki (o 2,5 proc.) oraz margaryny i inne twarde tłuszcze roślinne (o ponad 10 proc.). Wygląda na to, że margaryny zostały zastąpione masłem (którego spożycie wzrosło aż o 14 proc.), a kupowane pieczywo własnoręcznie wypiekanym chlebem.

GUS porównał przeciętne miesięczne spożycie różnych kategorii produktów wśród 20 proc. Polaków 20 proc. o najwyższych dochodach (V grupa kwintylowa) z grupą 20 proc. Polaków o najniższych dochodach ( I grupa kwintylowa). Okazuje się, że osoby o wyższych dochodach przeciętnie jedzą zdecydowanie więcej warzyw (9 kg vs 6,6 kg miesięcznie), a także owoców (5,3 kg vs 2,9 kg), a także piją więcej wód mineralnych (7,4 litry vs. 4,6 litry).