Euro i dolar najtańsze od miesięcy. To dobry czas na zaopatrzenie się w walutę przed wakacjami

Kwiecień: obecne kursy atrakcyjne

Białas: stabilny złoty

O wytypowanie konkretnych kursów walut pokusił się Konrad Białas. Główny ekonomista Domu Maklerskiego TMS Brokers ocenia, że na koniec czerwca euro może być minimalnie droższe (4,50 zł). W lipcu może zejść do 4,48 zł i na koniec wakacji podskoczyć do 4,52 zł. Nie są to więc duże zmiany.

Minimalnie większe wahania mogą być na dolarze. Z obecnych 3,65 zł na koniec czerwca kurs może wzrosnąć do 3,70 zł. W kolejnym miesiącu, podobnie jak przy euro, może spaść do 3,67 i odbić do 3,74 zł na koniec sierpnia.

Za to negatywnie odbijać będzie się brak chęci RPP do podwyżek stóp procentowych w tym roku. Ekonomista TMS zauważa, że aktualnie rynek wycenia jedną podwyżkę o 0,25 pkt. proc. do końca roku, ale on sam oczekuje, że RPP w czerwcu i lipcu da do zrozumienia, że oprocentowanie pozostanie bez zmian co najmniej do połowy 2022 roku.