Przez wojnę Putina Rosja na zawsze straciła swojego największego klienta

Rosja traci na wojnie Putina

Na skutki sankcji trzeba poczekać

Gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, Zachód postanowił odejść od rosyjskich surowców energetycznych, by ograniczyć Władimirowi Putinowi fundusze na prowadzenie inwazji. Na efekt sankcji wymierzony w rosyjski budżet będzie jednak trzeba poczekać. Dane statystyczne wskazują, że trwający rok kalendarzowy Moskwa zamknie z większymi wpływami naftowo-gazowymi niż w 2021 r. Jak to możliwe?

- Głównie dzięki temu, że ceny zarówno ropy, jak i gazu są wysokie, co przekłada się na to, że Rosjanie uzyskują odpowiednie wpływy z podatku od wydobycia, ale też z ceł eksportowych na surowce. To jest pewien paradoks, bo np. wolumeny eksportu gazu spadają, a to się nie przekłada na wpływy z tego sektora - tłumaczył w programie Newsroom WP dr Szymon Kardaś, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich.