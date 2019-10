Przychody Baltony wzrosły o 20% r/r do 55,09 mln zł we wrześniu

Sklepy (Travel Retail) zrealizowały w sierpniu przychody wysokości 45,437 mln zł (+16% r/r). Narastająco w okresie styczeń-wrzesień przychody wzrosły o 24% r/r do 332,142 mln zł.

W segmencie Gastronomia (F&B) przychody w sierpniu spadły o 3% r/r do 2,465 mln zł, a narastająco spadły o 8% r/r do 20,26 mln zł.

W segmencie B2B przychody wzrosły o 74% r/r do 7,184 mln zł we wrześniu, zaś narastająco spadły o 19% r/r do 56,645 mln zł.