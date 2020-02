Przychody Browaru Pilsweizer wzrosły o 12% r/r do 8,4 mln zł w 2019 r.

"W 2020 roku szereg inwestycji rozpoczętych w ubiegłych latach zacznie już przynosić realne efekty biznesowe, m.in. skokowy wzrost mocy produkcyjnych browaru już w drugiej połowie bieżącego roku. Do końca czerwca uruchomimy nową rozlewnię. Nowa linia umożliwi nam rozlewanie do butelek dziennie więcej piwa niż do tej pory rozlewaliśmy przez tydzień Browar będzie też miał nowy pasteryzator przepływowy do kegów, wraz z myjką i napełniarką. To z kolei ma wprost związek z naszymi planami jeszcze silniejszej ekspansji w segmencie HoReCA" - powiedział dyrektor marketingu i członek zarządu Browaru Pilsweizer Andrej Chovanec, cytowany w komunikacie.