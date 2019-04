Przychody Madectu wzrosły o 14,34% r/r w I kw. 2019 r.

"W całym I kwartale tego roku odnotowaliśmy wzrost rok do roku o ponad 14%, osiągając przychody na poziomie 370 tys. zł. Konwersję sprzedaży do nowych klientów w zeszłym roku wyniosła blisko 8%, co jest bardzo dobrym wynikiem. Działamy na ciągle niezagospodarowanym rynku medtech i dzięki temu szybko rośniemy. Te wyniki będziemy w tym roku na pewno poprawiać, oceniając po naszym portfelu zamówień" - powiedział założyciel i zarządzający spółką Madect Michał Heller, cytowany w komunikacie.

Mezator to marka urządzeń do diagnostyki organizmu produkowanych przez spółkę Madect Ltd, założoną w Londynie przez polskich przedsiębiorców. To urządzenia do przeprowadzania dokładnej analizy stanu zdrowia metodą min. biorezonansu, które mogą być stosowane przez specjalistów działających w sektorach medycznym, kosmetycznym, dietetycznym i uzdrowiskowym. Urządzenia obecne są w ponad 300 placówkach w Polsce. Produkty marki Mezator sprzedawane są również w Europie, gdzie docelowo mają być dostępne w 28 krajach.