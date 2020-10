giełda 42 minuty temu

Przychody TIM wzrosły wstępnie o 16,4% r/r do 84,17 mln zł we wrześniu

Przychody TIM wzrosły o 16,4% r/r do 84,17 mln zł we wrześniu 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-wrzesień przychody wzrosły o 14,8% r/r do 675,36 mln zł.