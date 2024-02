Przychody w górę o 265 proc., zysk o 769 proc. NVidia zaskoczyła wynikami

Wyniki kwartalne amerykańskiego koncernu informatycznego Nvidia okazały się lepsze od oczekiwań analityków na poziomie przychodów i zysków. W efekcie akcje spółki w handlu pozasesyjnym rosły o ponad 6 proc. W czwartek odnotowała jednak spadek - o ok. 2,85 proc.

Zysk netto koncernu wzrósł o 769 proc. rok do roku, z 1,41 mld USD do 12,29 mld USD na koniec grudnia 2023 roku.

Przychody koncernu wyniosły 22,1 mld USD, a analitycy szacowali je na 20,62 mld USD. To wzrost sprzedaży rok do roku o 265 proc ., głównie na fali popularności narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją.

NVidia rozpala emocje. Nie tylko inwestorów

Nvidia ma patent na AI

Sprzedaż ta jest raportowana w dziale Data Center, który obecnie stanowi większość przychodów Nvidii. Sprzedaż centrów danych wzrosła o 409 proc. do 18,40 mld USD. Działalność firmy w zakresie gier, która obejmuje karty graficzne do laptopów i komputerów PC, wzrosła o 56 proc. rok do roku.