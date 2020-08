Przyjęcie noweli VAT-owskiej to koszt dla budżetu w wys. ok. 160 mln zł rocznie

Projekt zawiera szereg przepisów doprecyzowujących i upraszczających oraz ułatwień dla podatników. Zmienione mają zostać m.in. przepisy, dotyczące faktur korygujących in plus (rozliczenie ma być dokonywane na bieżąco w momencie wystawienia faktury).

Planowane są ułatwienia dla eksporterów wz. z zastosowaniem stawki 0%. Obecnie przedsiębiorcy mają trudności (wiele towarów, m.in. do Rosji jest zaliczkowanych), a czas wywozu wynosi 2 miesiące. MF chce wydłużyć ten czas do 6 miesięcy, co - w ocenie resortu - ma poprawić sytuację eksporterów. Planowane jest także wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE dot. potwierdzania wywozu towarów.

Podatnik ma mieć możliwość wyboru do VAT zasady przeliczania kursu walut jak dla przeliczenia w podatku dochodowym . Jeżeli podatnik np. świadczy usługę budowlaną B2B obecnie stosuje dwa różne kursy (dla VAT w dacie z dania przed wystawieniem faktury, dla PIT/CIT w dacie z dnia przed wykonaniem usługi). Po zmianie przepisów będzie mógł ustalić jeden wspólny kurs do rozliczenia transakcji w VAT oraz w PIT/CIT.

MF chce też wydłużyć termin do odliczenia podatku naliczonego z faktur na bieżąco do czterech miesięcy (obecnie trzy miesiące), co ma wpłynąć na ograniczenie liczby korekt VAT. Ma też pojawić się możliwość odliczenia VAT w ramach refakturowania za odsprzedaż usług noclegowych na rzecz klienta biznesowego oraz podwyższyć limit na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł.