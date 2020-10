PSE: Krajowe zużycie energii elektrycznej wzrosło o 0,27% r/r we wrześniu

Narastająco w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. krajowe zużycie spadło o 3,91% r/r do 120,87 TWh.

Produkcja energii elektrycznej ogółem spadła o 0,29% r/r do 12,44 TWh we wrześniu, podały też PSE na swojej stronie internetowej. W okresie styczeń-wrzesień 2020 r. odnotowano spadek produkcji o 6,55% r/r do 110,59 TWh.