PSE planują uruchomienie rynku Intra-Day na połączeniach transgranicznych

"Platforma XBID umożliwia uczestnikom rynku zawieranie transakcji w trybie handlu ciągłego w obszarze całej Europy do 1 godziny przed czasem fizycznej dostawy energii elektrycznej. Transakcje mogą dotyczyć zarówno wymiany wewnątrz danego obszaru rynkowego, jak i wymiany transgranicznej w ramach dostępnych międzyobszarowych zdolności przesyłowych. Możliwość skorygowania pozycji handlowej z krótkim wyprzedzeniem czasowym ma szczególne znaczenie dla podmiotów zarządzających portfelami charakteryzującymi się dużą zmiennością zapotrzebowania i generacji, np. OZE" - czytamy w komunikacie.

SIDC został uruchomiony 12 czerwca 2018 r., łącząc 14 obszarów rynkowych w ramach europejskiego jednolitego mechanizmu łączenia rynków Intra-Day (tzw. pierwsza fala SIDC). Dołączenie do SIDC kolejnych krajów następuje w ramach lokalnych rojektów implementacyjnych, podano także.

Ze względu na nieprzystąpienie Słowacji do projektu SIDC w jego drugiej fali, dla granicy polsko-słowackiej planowane jest uruchomienie rozwiązania przejściowego, opartego na mechanizmie cyklicznych aukcji typu explicit, prowadzonych w sposób analogiczny do obecnych. Planowanym terminem uruchomienia przedmiotowych aukcji jest druga połowa stycznia 2020 roku. Do tego czasu alokacja zdolności przesyłowych na połączeniu synchronicznym Polska-Słowacja będzie wstrzymana. Informacja o dacie rozpoczęcia stosowania rozwiązania przejściowego zostanie podana w odrębnym komunikacie, zaznaczono.