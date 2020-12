PSE zakończyły budowę linii 400 kV relacji Bydgoszcz - Gdańsk

Nowoczesna infrastruktura przesyłowa PSE to większe możliwości rozwojowe aglomeracji bydgoskiej i trójmiejskiej oraz Pomorza. Wzmocni ona bezpieczeństwo energetyczne regionu i umożliwi odebranie mocy z planowanych morskich farm wiatrowych, a w przyszłości także z

Budowa 192 km ciągu linii 400 kV Bydgoszcz Jasiniec - Grudziądz Węgrowo - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, wraz z towarzyszącymi jej stacjami elektroenergetycznymi w Bydgoszczy, Grudziądzu i Pelplinie, trwała ponad sześć lat. Zastąpi on kilka odcinków linii o napięciu 220 kV zbudowanych w latach 60. Wartość całej inwestycji to ponad 884 mln zł, podano również.

"Nowa, niezawodna infrastruktura elektroenergetyczna, gwarantująca nieprzerwane dostawy energii, to bez wątpienia impuls do rozwoju ekonomicznego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionów, w których powstaje. Nowy ciąg liniowy między Bydgoszczą a Gdańskiem to jeden z elementów realizowanego przez PSE programu inwestycyjnego o niespotykanej dotąd skali" - powiedział wiceprezes PSE Włodzimierz Mucha, cytowany w komunikacie.