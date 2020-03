PSEW proponuje wydłużenie terminu dostarcz. energii dla nowych mocy wiatrowych

"Opóźnienia logistyczne w europejskim łańcuchu dostaw nakładają się na wcześniej obserwowane spowolnienie produkcji przemysłowej w Chinach. Dodatkowo, przy coraz większej liczbie osób objętych kwarantanną, liczymy się także z możliwością opóźnień w realizacji prac serwisowych i instalacyjnych. Dlatego polska branża wiatrowa, która po aukcjach w 2018 i 2019 r. realizuje największe w historii inwestycje w nowe moce OZE, jest zmuszona prosić o przesunięcie terminów ustawowych na dostarczenie pierwszej energii do sieci" - powiedział prezes PSEW Janusz Gajowiecki, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z propozycją, każdy z inwestorów, powołując się na stan zagrożenia epidemicznego, sam musiałby określić wielkość opóźnienia i wnioskować o zmianę harmonogramu do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie później niż do końca 2021 r. Taki wniosek można byłoby złożyć tylko raz.

PSEW podkreśla także, że ze względu na podjęte działania mające na celu zahamowanie rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, sparaliżowane zostały prace polskich firm serwisowych i instalacyjnych. Ekipy polskich firm serwisowo-instalacyjnych, które realizują inwestycje w Europie, mają dziś zakaz swobodnego przemieszczania się do innych krajów europejskich.

"Chociaż branża wiatrowa rozumie zasadność wprowadzenia takich środków prewencyjnych, to jednocześnie zwraca uwagę na możliwą utratę konkurencyjności polskich wykonawców. Dlatego PSEW widzi konieczność wprowadzenia do specustawy możliwości wyłączenia spod kwarantanny członków ekip serwisowych realizujących prace w krajach UE, podobnie jak ma to miejsce w przypadku kierowców prowadzących pojazdy w międzynarodowym transporcie drogowym" - czytamy dalej.