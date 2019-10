PSG z Grupy PGNiG uruchomiła stację regazyfikacji LNG w Krzepicach

"Z zadowoleniem odnotowujemy fakt, że coraz więcej rodzin i firm dostrzega zalety błękitnego paliwa. Gaz ziemny to atrakcyjne cenowo i niskoemisyjne źródło energii. Cieszymy się, że mieszkańcy Krzepic będą mogli korzystać z tego przyjaznego środowisku paliwa już przed nadchodzącą zimą, gdyż zastosowanie gazu, między innymi do ogrzewania domów, może w krótkim czasie przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Celem naszego Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski jest zapewnienie możliwości korzystania z gazu ziemnego wszystkim zainteresowanym rodzinom i firmom. Zgodnie z planem do końca 2022 roku 90% społeczeństwa będzie mieszkało w gminach z dostępem do błękitnego paliwa" - powiedział wiceprezes PGNiG Robert Perkowski, cytowany w komunikacie.