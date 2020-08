technologie 2 godziny temu

PSP: Liczba transakcji BLIK-iem wzrosła do 97,4 mln w II kw. 2020 r.

Polski Standard Płatności (PSP) odnotował wzrost liczby transakcji BLIK-iem niemal we wszystkich kanałach - łącznie do 97,4 mln w II kw. 2020 r. wobec ok. 50 mln zanotowanych w II kw. 2019 r. Najpopularniejszym kanałem pozostają płatności w internecie, których liczba wzrosła do 73 mln wobec 35 mln w II kw. 2019 r., poinformował prezes PSP - operatora BLIK-a - Dariusz Mazurkiewicz.