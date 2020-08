PSPA: Jest projekt rozporządzenia wdrażającego e-taryfę dla stacji ładowania

To oznacza, że naczelny postulat "Białej Księgi Elektromobilności PSPA", dotyczący wprowadzenia specjalnej e-taryfy dystrybucyjnej, wszedł w fazę realizacji. Wysokie opłaty dystrybucyjne o charakterze stałym dotkliwie obciążają operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce. Przy niewielkim jeszcze popycie na tą usługę, powodują zbyt wysokie koszty, a przez to drastyczny spadek rentowności istniejących stacji i hamowanie nowych inwestycji w infrastrukturę ładowania, podkreśliła organizacja.

"E-taryfa jest bardzo ważnym czynnikiem wspierającym rozwój elektromobilności w Polsce. Dzięki jej wdrożeniu operatorzy będą w stanie zaoferować znacznie wyższą jakość usług szybkiego ładowania. W sieci GreenWay wszystkie stacje przyłączone do OSD mają obecnie moc ograniczoną do 40 kW. Po wdrożeniu e-taryfy będziemy w stanie podnieść ich moc do 50 kW, a w przypadku wielu nowych stacji nawet do 100 lub 150 kW" - dodał prezes GreenWay Polska Rafał Czyżewski.