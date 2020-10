PSPA: Liczba rejestracji elektrycznych aut osobowych wzrosła o 97% r/r w I-IX

Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce liczył 345 szt. Przez pierwsze dziewięć miesięcy bieżącego roku flota elektrobusów powiększyła się o 116 zeroemisyjnych pojazdów. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. oznacza to zmianę o 197% r/r.

"Wrzesień okazał się kolejnym miesiącem, w którym dynamicznie zwiększyła się liczba samochodów ciężarowych i dostawczych oraz flota jednośladów. Najwyraźniej nasz kraj wpisuje się w europejski i światowy trend, bo coraz więcej dużych miast i metropolii oczekuje, by pojazdy dowożące różne towary do ścisłych centrów były niskoemisyjne. Pomimo tego, że w Polsce jeszcze nie ma takich przepisów, to wiele firm transportowych - szczególnie kurierskich - już dziś rozważa wymianę swoich flot na samochody elektryczne. I choć transport długodystansowy wciąż opiera się na pojazdach ciężarowych z silnikami diesla, to już transport lokalny coraz częściej jest realizowany pojazdami dostawczymi i lekkimi ciężarowymi o napędach elektrycznych i hybrydowych" - dodał prezes PZPM Jakub Faryś.