PSPA: Polska jednym z liderów UE pod względem elektrycznej floty w car sharingu

"W Polsce jest aktualnie łącznie 5641 pojazdów elektrycznych i 668 stacji ładowania. To pokazuje, że jesteśmy na początku drogi do elektromobilności. Za to jesteśmy fenomenalnym rynkiem, jeśli chodzi o elektryczną flotę w car sharingu. W tym zakresie Polska to jeden z liderów w Europie. 25% elektrycznych samochodów w Polsce to pojazdy jeżdżące w usługach współdzielonych, w tym 500 w Warszawie, 200 we Wrocławiu. Teraz dołącza Kraków" - powiedział Mazur podczas prezentacji Uber Green - usługi przewozu samochodami elektrycznymi w Krakowie.