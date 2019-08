PSR spodziewa się zmniejszenia r/r rynku rowerowego w Polsce w 2019 r.

"W Polsce sprzedaje się 1 - 1,2 mln rowerów rocznie, z małymi wahnięciami, ale można powiedzieć, że to jest stabilne. Wielkość produkcji jest podobna i plasuje Polskę na 4. miejscu w Europie. Jeśli chodzi o eksport - wg danych za 2018 r. to jest 830 tys. sztuk. Główne kierunki eksportu to jest Europa, choć jest też Azja i obie Ameryki. Import to jest 630 tys., głównie z Azji i też z Europy" - powiedział Dylewski dziennikarzom podczas uroczystości otwarcia Centrum Badawczo-Rozwojowego i fabryki firmy AG Motors koło Dębicy.

W 2018 r. sprzedanych zostało w Polsce ponad 1,1 mln szt., a wyprodukowano niecałe 1,2 mln sztuk rowerów, wskazał.

"W tym roku mamy spadek sprzedaży. Niestety, branża jest bardzo wrażliwa na pogodę. Ona żyje od marca do lipca. Szczyt to kwiecień - maj, a wtedy dobrej pogody nie było i branża to odczuła. Myślę, że będą spore stocki" - dodał.

Poinformował także, że z badań PSR wynika, że średnia cena roweru wyniosła 1 800 zł w 2018 r.

Według PSR w kraju jest ok. 90 producentów rowerów, że czego ok. 20 "liczących się". W branży - z uwzględnieniem produkcji, handlu i serwisu pracuje ok. 4,5 tys. osób. Liczba sklepów to między 1000 a 1 200.

Dylewski podkreślił, że przyszłością branży są rowery elektryczne.

"Przyszłość to rowery elektryczne - mówimy tu o rowerze wspomaganym, o mocy do 250 W. Wzrasta zainteresowanie nimi, choć cena jest dużą barierą" - podsumował.

Polskie Stowarzyszenie Rowerowe zostało założone w grudniu 2009 r. i jest organizacją zrzeszającą uczestników branży i przemysłu rowerowego.

