Puda z MFPR: Nie ma zagrożeń, jeżeli chodzi o wykorzystywanie środków unijnych

"Jeżeli chodzi o wykorzystanie alokacji, jesteśmy na szóstym miejscu wśród państw Unii. Nigdy dotychczas nie było takich wysokich naszych notowań" - powiedział Puda na posiedzeniu podkomisji stałej do monitorowania wykorzystania środków unijnych.

Według danych Komisji Europejskiej na 4 maja, Komisja wypłaciła 28 państwom członkowskim w formie płatności okresowych środki w wysokości 114,1 mld euro. Z tej kwoty do Polski trafiło ponad 30 mld euro, co stanowi 40% alokacji.

"To tak naprawdę znaczy, że mamy szóste miejsce pośród 28 państw członkowskich. Kwota przekazana przez Komisję Europejską do Polski stanowi 27% wszystkich wypłaconych państwom członkowskim środków, to znaczy, że jesteśmy jednym z liderów w pozyskiwaniu środków" - podkreślił Puda.