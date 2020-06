technologie 58 minut temu

Punch Punk Games rozpoczął emisję akcji, chce pozyskać 1,5 mln zł

Punch Punk Games rozpoczął emisję akcji - chce pozyskać w dwóch transzach 1,5 mln zł, podała spółka. Pierwsza z nich kierowana jest do członków klubu149. Zapisy potrwają do 8 czerwca. Dzień później na platformie CrowdConnect.pl rozpocznie się drugi etap emisji. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na produkcję gry VR "Moonshine", wsparcie rozwoju działu work to hire spółki oraz zasilić produkcję gier w VR i symulacyjnych. Jeszcze w tym roku Punch Punk Games chce zadebiutować na NewConnect.