Punk Pirates miało 1,11 mln zł zysku netto, 0,11 mln zł zysku EBIT w III kw.

"Za III kwartały 2020 roku grupa kapitałowa PunkPirates odnotowała skonsolidowany zysk netto [ogółem] w wysokości 555 tys. zł. Skonsolidowany wynik finansowy netto jest wyższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Grupa za III kwartały 2019 roku odnotowała stratę netto w wysokości 1 979 tys. zł. Jednostkowy zysk za III kwartały 2020 roku wyniósł 264 tys. zł, w porównaniu do poniesionej straty 1 367 tys. zł za III kwartały 2019 roku. Wartość skonsolidowanych aktywów netto spadła z 5 818 tys. zł na koniec III kwartału 2019 roku do 3.161 tys. zł na koniec III kwartału 2020 roku, zaś wartość skonsolidowanych aktywów netto przypadających na akcjonariuszy jednostki dominującej spadła z 5 820 tys. zł na koniec III kwartału 2019 roku do 3 161 tys. zł na koniec III kwartału 2020 roku. Wartość jednostkowych aktywów netto spadła z 6 873 tys. zł do 2 980 tys. zł na koniec analogicznych okresów" - czytamy w raporcie.