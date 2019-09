Punkta chce sprzedać ok. 100 tys. polis i zebrać 100 mln zł składki w 2019 r. 

"Zmianą marki chcemy jasno zakomunikować zmianę naszego pozycjonowania. Jesteśmy internetowym punktem agencyjnym, w którym klient może zebrać informację o ofercie rynkowej towarzystw, dokonać wyboru na podstawie obiektywnych kryteriów i kupić wybraną polisę. Obecny klient jest coraz częściej online i offline jednocześnie. Poszukuje argumentów do większości decyzji zakupowych, w tym dotyczących ubezpieczeń, zarówno cyfrowo, jak i w realnym świecie. Cały proces powinien być prosty i wygodny, gwarantujący oszczędność czasu. Taki model zachowań klientów ubezpieczeniowych zdecydowanie sprzyja internetowym multiagencjom, a my dokładnie takie potrzeby konsumenta realizujemy" - powiedział prezes mfind - właściciela marki Punkta - Sławomir Bilik, cytowany w komunikacie.

Wyróżnikiem multiagencji Punkta jest cyfryzacja procesów i co za tym idzie całkowite zintegrowane usług w jednym organizmie. Multiagencja zapewnia klientom wielodostępowość, co oznacza, że spójne interakcje z klientem w ramach jednego procesu mogą zachodzić w kilku punktach jednocześnie: online, telefonicznie i stacjonarnie. Dzięki temu firma ma niższe koszty pozyskania polisy. Unika też ryzyka niespójnej komunikacji na temat oferty, wyjaśniono.

"Tam mieszka 70% populacji, czyli blisko 28 mln Polaków i to do nich statystycznie należy więcej aut. Ponad połowa gospodarstw domowych na wsi i w małych miastach ma więcej niż jeden samochód. Nie jest on jednak tylko wyznacznikiem statusu majątkowego, a koniecznością. Mieszkańcy małych miejscowości zarabiają mniej niż ci z metropolii, co sprawia, że są bardziej wrażliwi na cenę ubezpieczeń. Częściej też korzystają z agregatorów online" - czytamy dalej.