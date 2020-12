Pure Biologics zadebiutuje na rynku głównym GPW w poniedziałek

"Przeniesienie na główny parkiet warszawskiej giełdy to kolejny ważny kamień milowy w działalności firmy. Zakończona sukcesem oferta publiczna oraz debiut akcji na rynku to konsekwencja długoterminowego rozwoju spółki i szansa na jej dalszy dynamiczny wzrost. Dołączenie do grona spółek notowanych na rynku regulowanym GPW niewątpliwie uwiarygodni naszą pozycję rynkową, także w kontekście poszukiwania partnerów biznesowych do potencjalnej umowy partneringowej" - powiedział prezes Pure Biologics Filip Jeleń, cytowany w komunikacie.