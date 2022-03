Putin ma na niego wpływ. Ceny surowca właśnie wstrząsnęły Londynem

Na rynkach metali bazowych ceny rosną w obawie, że trwająca od 24 lutego wojna Rosji z Ukrainą może wywołać szok podażowy. We wtorek cena niklu na LME skoczyła na krótko aż o 111 proc. - do 101 365 dol. za tonę. Takiego poziomu cen nie widziano nigdy w 145-letniej historii giełdy metali LME w Londynie. W poniedziałek ceny kontraktów terminowych wzrosły z kolei o ponad 70 proc.

Ceny niklu wystrzeliły w kosmos

Londyńska giełda musiała wprowadzić specjalne środki zaradcze, aby nie dochodziło aż do takich wahań na kontraktach niklu. Później jednak zupełnie zawiesiła handel kontraktami niklu.

Przypomnijmy, że nikiel wykorzystuje się głównie do pokrywania mniej szlachetnego żelaza i stali, gdzie zwiększa wytrzymałość i odporność na korozję. Wykorzystuje się w go w przemyśle samochodowym i energetyce. Stopy niklu z miedzią służą też do produkcji monet.