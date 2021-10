Produkcja aut sparaliżowana. Brakuje surowców do baterii

Waldi 1 godz. temu zgłoś do moderacji 12 2 Odpowiedz

To było wiadomo od dawna, że nie da rady zastąpić obecnej ilości spalinowców elektrykami. Chodzi o to, żeby samochodów było mniej. Bogaci pojadą bardzo drogimi samochodami, ok, może elektrykami, ważne że bez korków. Biedacy i średniacy zbiorkomem. Średniacy od czasu do czasu sobie coś wypożyczą.