Argentyna znowu wybrała fatalnie. Kapitał ucieka w popłochu

Jeszcze 10 października 9-letnie obligacje rządowe Argentyny kupowano z rentownością 28 proc. To bardzo wysoko jak na światowe standardy i jest to część obrazu małej wiarygodność kraju. Dla porównania Polska za nowo emitowane obligacje 10-letnie płaci poniżej 2 proc.

Ale w ostatnim tygodniu oceny Argentyny się jeszcze pogorszyły. Zaczęła się wielka wyprzedaż, gdy stawało się coraz bardziej jasne, że wybory prezydenckie 27 października wygra kandydat peronistów. To rządząca przez większość ubiegłego wieku lewicowa partia, której poczynania z jednego z najbogatszych krajów świata zrobiły bankruta.

Rynek reagował nerwowo już dwa tygodnie przed wyborami, a szczególnie nerwowo w ubiegłym tygodniu. Obligacje skarbowe Argentyny zbliżyły się rentownością do 48 proc. Żeby zrozumieć co to znaczy, warto podać, że gdyby Polska musiała płacić 48 proc. odsetek od swojego długu, to zamiast obecnych niecałych 30 mld zł, na obsługę zadłużenia szło by 500 mld zł rocznie. To równowartość ponad 12-letnich wydatków na 500+. Ciężar nie byłby do udźwignięcia.

Alberto Fernandez, towarzysz partyjny byłej prezydent Krystyny Fernandez de Kirchner, zdobył w niedzielę 47,8 proc. głosów i z racji tego, że przekroczył próg 45 proc. nie będzie potrzebna druga tura - podaje Reuters. Zostanie nowym prezydentem tego południowoamerykańskiego kraju. Jego przeciwnik, konserwatysta Mauricio Macri dostał 40,7 proc. głosów.

Spadło też peso. Od początku roku do połowy października traciło 55 proc., notując najniższe kursy względem dolara w historii. Od tego czasu strata wzrosła o jeszcze 3,3 proc., z czego 2,5 proc. tylko w ostatnim tygodniu. Za jednego dolara trzeba płacić obecnie prawie 60 peso. Żeby ukazać skalę katastrofy, wystarczy podać, że na początku wieku peso było związane z dolarem stałym kursem 0,95 peso za dolara.

Bez triumfalizmu

Ze strony zwycięzców nie ma triumfalizmu, bo zdają sobie sprawę w jakiej sytuacji jest kraj. Posypały się natychmiast pozytywne gesty w stronę z byłego prezydenta i deklaracje współpracy, oczywiście po to by uspokoić rozedrgane rynki.

- Czas nie jest łatwy - powiedział Fernandez do swoich zwolenników po informacji o wygranych wyborach. - Ale oczywiście będziemy współpracować (z byłym prezydentem - red.) we wszystkim, w czym tylko możemy, bo naszym największym zmartwieniem jest by Argentyna przestała cierpieć raz na zawsze - dodał.

Wygrana koalicji "Razem dla zmian", która wystawiła kandydaturę Fernandeza jest nawet większa niż podawały sondaże przedwyborcze. A wszystko w czasie, gdy trzeba negocjować z wierzycielami restrukturyzację 100 mld dol. z liczącego prawie 500 mld dol. długu. Jeśli to się nie uda, to trzeba będzie ogłosić niewypłacalność. I zacząć się przyzwyczajać do budżetów państwa bez deficytu, bo nikt pieniędzy już nie pożyczy.

Dług publiczny stanowił on na koniec ubiegłego roku 86 proc. PKB. Według prognoz MFW ma dojść do 93 proc. na koniec bieżącego roku. Na taki poziom zadłużenia mogą sobie pozwolić USA, czy Japonia, które mają olbrzymią wymianę handlową ze światem, ale nie taki kraj jak Argentyna. Kiedyś bogaty, a po dziesiątkach lat wydawania przez rząd dużo więcej niż dostawał w podatkach, przechodzący przez jeden kryzys po drugim.

Argentyna od pięciu kwartałów jest w recesji, PKB spada, a roczna inflacja dochodzi do 50 proc. Bezrobocie przekroczyło w tym roku 10 proc., rośnie procent ludzi w biedzie. Nie dziwne, że ludzie są z tego niezadowoleni. Choć zasadne jest pytanie, dlaczego wybierają akurat tych, którzy przyczynili się do złej sytuacji w największym stopniu?

Od bogactwa do upadku

Jeszcze w 1948 roku Argentyńczycy zajmowali jedenaste miejsce pod względem dochodu narodowego na mieszkańca na całym globie. Tylko nieznacznie ustępowali Holendrom i Szwedom. Wojny światowe nie tylko nic złego im nie zrobiły, ale wręcz pomogły w możliwości eksportu produktów. Pastwiska i grunty rolne stanowiły 60 proc. powierzchni kraju i ich towary dla zniszczonego wojną świata były cenne.

W 1946 roku do władzy doszedł jednak Juan Peron. Wygrał z hasłami państwa z "ludzką twarzą". I tę twarz tak długo państwo ukazywało (najpierw sam Peron, a po nim od 1974 roku jego następcy)- czytaj wydawało dużo więcej niż dostawało w podatkach oraz upaństwawiało wiele dziedzin gospodarki - że obecnie kraj jest przytłoczony długami i nie może się spod ich jarzma wyczołgać.

Gdy do 2015 roku rządziła Krystyna Fernández de Kirchner kraj spadł na 58. miejsce w światowym rankingu PKB na mieszkańca. Mauricio Macri próbował zmusić kraj do zaciskania pasa. Ten przez dziesięciolecia nie był do tego przyzwyczajony, więc Macri wybory w ostatnią niedzielę przegrał. De Kirchner ma być wiceprezydentem.

- Jest ona oskarżona o korupcję, ale przede wszystkim za jej rządów Argentyna stanęła na krawędzi bankructwa - zauważył Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB po wygranych przez Fernandeza prawyborach.

Najwyraźniej obywatele nie mają nic przeciw testowaniu wariantu bankructwa. Albo po prostu znowu uwierzyli, że ci sami ludzie będą tym razem rządzić zupełnie inaczej. Pierwsze deklaracje o współpracy nowych władz z opozycją niosą pewne nadzieje, ale jak będzie naprawdę, Argentyńczycy przekonają się w najbliższej przyszłości. Na razie stali się biedniejszymi ludźmi, bo za swoje wyrażone w peso zarobki mogą przez swoją decyzję wyborczą kupić dużo mniej dolarów.

Jest też druga strona medalu. Ta dla polskich globtroterów. Za pięciodniową wycieczkę do Buenos Aires trzeba obecnie zapłacić poniżej 7 tys. zł za osobę. Co prawda sporą część stanowi w tym koszt przejazdu, ale jeśli chodzi o sam pobyt, to wkrótce powinno być jeszcze taniej.

