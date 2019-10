Wybory parlamentarne 2019. O tym partie zapomniały

Jak przypomina "Rzeczpospolita", polskie 3091 zł to bardzo niewiele przy kwotach obowiązujących w innych krajach europejskich, takich jak Niemcy, Szwajcaria czy Finlandia.

PiS zapowiadał zwiększenie kwoty wolnej do 8 tys. zł dla wszystkich. Obietnicy nie spełnił. Co prawda kwotę podniósł dla tych najmniej zamożnych, ale to bardzo niewielka liczba podatników.