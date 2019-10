Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki mogą przejść do historii. Historii polskich pensji minimalnych

Efekt 8 lat rządów Donalda Tuska i jego środowiska? Pensja minimalna powędrowała w górę o 814 zł. Jeżeli Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki również będą rządzić dwie kadencje i spełnią własne obietnice, to pobiją ten wynik blisko trzykrotnie. W ciągu 8 lat rządów PiS pensja minimalna ma urosnąć aż o 2250 zł.

PiS rządzenie chce zakończyć w 2023 roku z pensją minimalną na poziomie 4 tys. zł brutto, czyli 2854 zł na rękę. Tymczasem gdy partia Jarosława Kaczyńskiego dochodziła do władzy, pensja ta była na poziomie 1750 zł brutto.

Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki mogą w ten sposób przejść do historii - wygrają w kategorii tempa podnoszenia pensji, którą dostaje blisko 1,5 mln Polaków. W tyle zostawią nie tylko Donalda Tuska i pozostałych premierów wolnej Polski. Tak hojny nie był nawet Edward Gierek. Jego dekada będzie gorsza niż ośmiolatka PiS. O ile oczywiście PiS zrealizuje zapowiedzi.

Minimalne wynagrodzenie wynosi obecnie 2250 zł. W przyszłym roku wzrośnie do 2600 zł. Na rękę zarabiający "minimalną" dostaną 1878 zł. Dziś mają 1633 zł. W 2021 roku będzie to już 3 tys. zł brutto, w 2022 roku około 3,5 tys. zł, a pod koniec drugiej kadencji PiS - 4 tys. zł.

Platforma Obywatelska i Donald Tusk zaczynali rządzenie w 2007 roku. Pensja minimalna wynosiła wtedy 936 zł. Po ośmiu latach ustawowe minimum powędrowało do poziomu 1750 zł. Różnica? 814 zł (wszystkie kwoty to wartości brutto).

Również w odleglejszej historii nie widać rywala dla PiS. W liczbach bezwzględnych - bez uwzględnienia cen - PiS może się pochwalić lepszym wynikiem od pierwszego sekretarza PZPR. Od 1970 roku do 1980 roku Edward Gierek podniósł pensję minimalną z 1 tys. zł do 2 tys. zł (czyli o 100 proc.). Gdyby PiS również rządził osiem lat i w najbliższym czasie podnosił pensję minimalną zgodnie z deklaracjami, to osiągnie wzrost na poziomie 128 proc.