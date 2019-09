Pensja minimalna w 2020 r. w górę. Premier zdradza, że może być jeszcze więcej, niż założył rząd

Podniesienie pensji minimalnej jest dobrą wiadomością dla najmniej zarabiających. Jak policzyła FPP, wynagrodzenie netto pracownika po uwzględnieniu zapowiedzianych zmian - takich jak podwyżka kwoty kosztów uzyskania przychodu do 250 zł miesięcznie oraz wprowadzenie najniższej stawki PIT 17 proc. - wyniosłoby po podwyżce 1852 zł.

- Płaca minimalna ma pewną funkcję społeczną, której towarzyszy gospodarczy efekt. Powinna być zdrowym kompromisem. Z jednej strony rzeczywiście zapewniać sensowne minimum wynagrodzenia za pracę i w ten sposób zachęcać do jej podejmowania. Z drugiej strony nie może być zbyt wysoka, bowiem w takim przypadku działa demotywująco i zniechęca do wzrostu aktywności – powiedział w rozmowie z money.pl prof. Witold Orłowski.

Z niepokojem zauważył przy tym, że jesteśmy "na ścieżce presji na nadmierny wzrost płacy minimalnej w relacji do płacy przeciętnej", co jak dodaje, dla rynku nie jest dobrym zjawiskiem. W dużym stopniu odpowiadają za to politycy, którzy wykorzystują ten zabieg w kampanii wyborczej.