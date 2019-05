Płaca minimalna w 2020 r. Szykuje się rekordowy wzrost

Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", trzy największe centrale związkowe uzgodniły już stanowisko w kwestii proponowanego wzrostu płacy minimalnej. Chcą, by podwyżka wyniosła 270 zł, a to oznaczałoby pensję minimalną 2520 zł brutto.

Konfederacja Lewiatan chce podwyżki o 6,1 proc., co przełożyłoby się na wzrost płacy minimalnej o 137 zł, do 2387 zł. Po zaokrągleniu wyszłoby równe 2400 zł.

Niektóre organizacje pracodawców idą nawet dalej. Forum Pracodawców Polskich chce, by płaca minimalna wynosiła w 2020 roku 2500 zł. FPP nie jest jednak w RDS.

Płaca minimalna w ostatnich latach jest zaokrąglana do pełnych "50" . W 2017 r. wynosiła 2000 zł, rok później 2100 zł, a obecnie to 2250 zł brutto.

Rząd na przedstawienie własnej propozycji ma czas do 15 czerwca. W roku wyborczym może być skłonny do wprowadzenia podwyżki nawet do 2500 zł.