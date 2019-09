ZUS dla przedsiębiorców po nowemu. Koalicja Obywatelska ma nową propozycję

Około półtora miliona Polaków co miesiąc musi wpłacać składkę do ZUS . Czy zarobili w tym czasie 20 tys. zł, czy tylko 500 zł, pieniądze wpłacić muszą. Składka jest bowiem ryczałtowa, czyli ustalona z góry. Obecnie wynosi minimalnie 1316 zł i 97 groszy. I z roku na rok rośnie. W przyszłym szacuje się, że wyniesie nawet 1500 zł.

Koalicja Obywatelska właśnie zaproponowała obniżenie ZUS i zmianę jego wyliczania. Obecnie większą jego część oblicza się w oparciu o 60 proc. średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. To publikuje Główny Urząd Statystyczny, który wylicza wskaźnik bazując na informacjach o zarobkach pracowników sfery budżetowej oraz przedsiębiorców zatrudniających… powyżej 9 osób. Małych firm tu nie ma.

Brzmi dobrze, ale na cyfry przekłada się średnio. Obecnie owe 60 proc. to 2859 zł. Pensja minimalna wynosi 2250 zł. Podstawa do wyliczania zmniejszy się zaledwie o kilkaset złotych.

Jak dokładnie przełoży się to na wysokość comiesięcznej składki? Przedsiębiorcy zaoszczędziliby miesięcznie dokładnie 207 zł i 61 groszy. Rocznie to więc niecałe 2500 zł. Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela.

Sporo? Zależy dla kogo. Ci najsłabiej zarabiający oczywiście się ucieszą, ale problem ryczałtowego ZUS pozostanie. Cały czas będzie mogło dochodzić do sytuacji, że składki będą wyższe niż zysk czy nawet przychód przedsiębiorcy.

Kolejny problem to konflikt, jaki będzie wybuchał co roku o wysokość minimalnej pensji. Zmiana wyliczania składki doprowadzi bowiem do antagonizmów między mikroprzedsiębiorcami a najsłabiej zarabiającymi.